Eric Häußler (23) streift sich auch in der Saison 2021/22 das Trikot des Fußball-Oberligisten FV Dudenhofen über. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, mitgeteilt. Der Mittelfeldspieler absolvierte zuletzt ein Auslandssemester in Wirtschaftspsychologie in den USA.