88 Minuten und ein paar Sekunden waren gespielt, da wurde der Speyerer Brajan Gruda am Mittwochabend Bundesligaakteur. Zum zweiten Mal in Folge im Spieltagskader, wechselte ihn Bo Svensson, Trainer von Mainz 05, in der Heimpartie gegen Borussia Dortmund ein.

Ein Foul, an einem Torabschluss beteiligt, Kopfballduell gewonnen, Ballverlust und beim Last-Minute-Gegentreffer zum 1:2 auf dem Rasen, so las sich Grudas Arbeitsnachweis.