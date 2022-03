Brajan Gruda aus Speyer steht im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Unter-18-Jährigen, die zwei Testspiele bestreitet. Der Akteur von Mainz 05 zählt zum Kader für die Partien gegen Frankreich am 24. März (17 Uhr) in Stuttgart sowie am 28. März (18 Uhr, Schwieberdingen) gegen die Niederlande.