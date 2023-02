Michael Grill trainiert ab der neuen Saison A-Klassist TSV Lingenfeld. Das hat Steffen Vogt, Sportvorstand der TSV, am Freitagmorgen unserer Zeitung mitgeteilt. Grill, bislang Assistent, folgt auf Christopher Hock. Nach acht Jahre wolle Lingenfeld einen neuen Weg gehen.

Der Heimkehrer

Von Landesligist TSG Jockgrim kehrt Tim Lechnauer als Co-Trainer zurück. In gleicher Funktion kommt Fouad Allouch (Türkgücü Germersheim), der in der Runde 2010/11 Oberligaerfahrung bei TuS Mechtersheim sammelte. Alle Drei stehen auch auf dem Platz, weswegen sich der Verein noch um einen Verantwortlichen an der Linie umschaut.

Von TuS Knittelsheim III stößt Dominik Wilhelm an den Hirschgraben, der mit Johannes Scheit Lingenfeld II (Kreisklasse) betreut.