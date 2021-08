SPEYER. Der hierzulande beliebte italienische Akzent ist deutlich hörbar, wenn Giuseppe Triglia über Fußball, seine große Leidenschaft, spricht, auch wenn der 48-Jährige sich eher als Deutschen mitsamt der Mentalität sieht. Beim FC Speyer 09 ist er seit drei Jahren Koordinator der Jugendteams der Unter-Zwölf- bis -17-Jährigen mit einem großen Wunsch.

Es war 1986, als die Eltern von Giuseppe sich dazu entschlossen, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Giuseppes Großeltern kamen einst als Gastarbeiter über die Alpen: „Meine Eltern gingen zwar dann wieder nach Sizilien zurück. Aber ihnen hat es in Deutschland irgendwie besser gefallen.“

Er vermisst seitdem das schöne Wetter aus dem Süden der Stiefelnation. Das von ihm ebenfalls so geliebte italienische Essen kann er jedoch auch in seiner neuen Heimat, in Frankenthal, genießen – und noch vieles mehr.

Spaß eben

Er lernte seine deutsche Frau hier kennen, hat inzwischen zwei Töchter und einen Sohn, verdient sein Geld mit seinem Fliesenlegerfachbetrieb. Fußball spielte Triglia schon in Italien. In Frankenthal war es eher Hobby als Leistungssport, Spaß eben.

Und Spaß steht für den Deutsch-Italiener immer an allererster Stelle, auch bei seinem heutigen Wirken beim FC Speyer 09. „Mich kennt da jeder, weil ich so oft wie möglich bei den Trainingseinheiten der Nachwuchsteams dabei bin und immer Späße mache“, erzählt der Ansprechpartner für Trainer und Spieler.

Triglia sieht sich beim FC 09 weniger als Entwickler, eher als Handwerker: „Ich bekomme die Vorgaben vom Verein und setze diese mit den Trainern um.“ Dazu gehöre auch, dass der Club nicht nur junge Fußballer entwickeln wolle, sondern auch junge Coaches fördere.

Starke C-Jugend

Und beides mit Erfolg: Immer mehr Nachwuchsteams des FC 09 spielen in den hohen Spielklassen. Zuletzt feierten die beiden C-Jugend-Teams Meisterschaften und Aufstiege. Der ältere Jahrgang kickt nun in der Regional-, der junge in der Verbandsliga, betreut von Triglias Sohn Vincenzo.

Der hatte eigentlich eine vielversprechende Laufbahn in den Nachwuchsteams von Darmstadt 98, SV Sandhausen und Karlsruher SC, entschied sich aber dann gegen die Fortsetzung seiner aktiven Laufbahn und für die Trainer-Karriere.

Speyer suchte einen Coach. Vincenzo bewarb sich. Aber nicht der Vater, sondern der Leiter des Speyerer Jugendförderzentrums, Sebastian Ebeling, habe letztlich die Auswahl getroffen.

Aufstieg möglich

Vielleicht geht Vincenzo Triglia mal einen ähnlichen Weg wie die jungen Trainer Benjamin Glump und Dennis Will, die aus der FC-09-Jugendabteilung heraus Sprünge zum Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern beziehungsweise zu den Oberliga-Männern machten.

Giuseppe Triglia, der zuvor schon die Schifferstadter B-Junioren in der Regionalliga trainierte und auch bei Wormatia Worms im Nachwuchsbereich arbeitete, unterstützte seinen Junior zwar immer, drängte sich aber nie zu sehr in den Vordergrund.

„Er muss seine eigenen Erfahrungen machen. Aber wenn er mich fragt, bekommt er immer meine Meinung.“ Das gelte natürlich auch für alle anderen Trainer, betont der Frankenthaler in Diensten des FC 09.

Inter-Fan

Triglia ist Inhaber der Trainer-B-Lizenz, hat über 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich gesammelt: „Momentan fühle ich mich beim FC Speyer sehr wohl. Das ist ein toller Verein mit einer super Jugendarbeit, die in nur rund zehn Jahren aufgebaut wurde.“

„Dies und das tolle Gespräch mit Stefan Ebeling haben mich damals auch davon überzeugt, diese Aufgabe zu übernehmen“, erklärt der Fan von Inter Mailand, der dann, wenn das Flutlicht mal aus ist, sein Handy abschaltet und einfach nur die Zeit mit seiner Familie genießt.

Das Beste

Ein Trainerjob könnte ihn in Zukunft wieder reizen. Aber ihn treibt momentan ein ganz anderer Wunsch um: „Ich hoffe, Corona geht vorbei. Das macht alles so schwierig mit den vielen Begrenzungen. Und zum Fußball gehören eben die Zuschauer und die Begleitung der Spieler, der daraus resultierende Spaß“, sagt er fast flehend.

Und Triglia schiebt nach: „Aber wir müssen eben das Beste aus der aktuellen Situation machen.“