Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Rückkehrer Ralf Gimmy (61) auf der Trainerbank geht Oberligist TuS Mechtersheim am Mittwochabend (19 Uhr) ins Heimderby gegen FV Dudenhofen. Das hat Stellvertretender Vorsitzender Dieter Demmerle am Dienstagmorgen mitgeteilt. Gimmys erste Amtszeit an der Kirschenallee dauert 23 Jahre.

In dieser Zeit führte er den Verein von der Bezirks- in die Oberliga, wo er zwischenzeitlich oben mitspielte und ihn etablierte. 2012 endete sein Engagement. 2013 schloss er sich dem FC Speyer 09 an. Wieder