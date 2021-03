Louis Gimmy wird in der kommenden Saison neuer Co-Trainer des TuS Mechtersheim II (A-Klasse). Das gab der Verein am Sonntagmittag bekannt. Gimmy ist der Sohn von Mechtersheims Trainer-Legende Ralf Gimmy und fungierte zuletzt beim FV Berghausen. Der 25-jährige tritt die Nachfolge von Kevin Fischer an.