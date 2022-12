Ralf Gimmy (62) hat am Dienstagabend vor seinem Oberligakader das Ende seiner Trainertätigkeiten zum Saisonende angekündigt: „Meine Alters- und Freizeitplanung ist nach meiner Philosophie und Einstellung mit der Trainertätigkeit ab Mitte 2023 nicht mehr vereinbar“, zitierte der Verein seinen scheidenden Coach.

Gimmy weiter: „Ich möchte in all meinen Bereichen hundert Prozent geben und dies ist aufgrund meiner neuen Situation nicht mehr möglich.“ Der Rheingönheimer stieß 1989 nach Mechtersheim und führte den TuS von der Bezirksliga bis in die Oberliga. Mit einer längeren Unterbrechung hielt er den Römerbergern 25 Jahre die Treue.

Denn zwischendruch führte der 62-Jährige auch den FC Speyer 09 in die Oberliga und kehrte kurzzeitig zu seinem Heimatverein Arminia Ludwigshafen zurück – kein Wunder, dass ihm sein Klub nun den Löwenanteil an der Erfolgsgeschichte des TuS zuschreibt.

Mit dem Einzug in die Oberligameisterrunde und dem Pokalsieg gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern in der vergangenen Saison erklomm der Familienvater einen weiteren Gipfel.