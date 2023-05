Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn in wenigen Wochen Nord- und Südgruppe der Oberliga aufgelöst werden, beginnt die heiße Phase mit direkten Duellen in der Auf- (mit TuS Mechtersheim) sowie Abstiegsrunde (FV Dudenhofen). Von den elf Teams der Nordgruppe wissen neun, wie es weitergeht. Einzig Platz fünf ist derzeit noch umkämpft. Das heißt aber nicht, dass alle Teilnehmer der Aufstiegsrunde auch ein ernsthaftes Interesse an der Regionalliga haben.

Schott Mainz absolvierte schon drei Regionalligajahre, ist die Tormaschine, besonders daheim, wo der TSV Waldalgesheim, Eisbachtal und Kirchberg jeweils sieben Gegentreffer einschenkte,