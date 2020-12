Christoph Gass (26, Mittelfeld) spielt auch in der nächsten Saison ligaunabhängig für Oberligist FC Speyer 09. Das hat der Verein am Sonntagabend mitgeteilt. In dieser Runde bestritt Gass fünf der bisher acht Partien, alle über die volle Spielzeit.

Menschlich wichtig

„Gassi ist aufgrund seiner Erfahrung total wichtig für uns, sportlich und menschlich“, sagte der Speyerer Trainer Dennis Will. „Er ist vielseitig einsetzbar und hilft unseren jungen Spielern sowohl auf als auch außerhalb des Feldes.“

Zusätzlich betreut Gass weiterhin als Assistent die B-Junioren des FC 09, die den Aufstieg in die Regionalliga anstreben.