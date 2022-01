Uwe Gaßner (59), A-Lizenzinhaber, übernimmt ab sofort als Interimstrainer den stark abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten FC Speyer 09. Mit Beginn der Saison 2022/2023 folgt dann der A-Junioren-Regionalligacoach Fabian Eck.

In ihrer Pressemitteilung zitierten die Speyerer auch Gaßner: „Es ist mir eine Freude, dem Verein in dieser Situation helfen zu können. Keine Frage, das ist eine echte Herausforderung. Das ist aber auch der Reiz. In den kommenden vier Monaten sehe ich es als meine Hauptaufgabe, aus den jungen, talentierten Spielern eine kompakte Mannschaft zu formen.

Im DFB-Pokal

Der frühere offensive Mittelfeldspieler kickte für ASV Landau, Südwest Ludwigshafen und SV Edenkoben bis in die damals drittklassige Oberliga Südwest. Gaßner bestritt Aufstiegsspiele zur Zweiten Bundesliga und lief im DFB-Pokal auf.

Es schloss sich eine Trainerkarriere an, die Gaßner unter anderem zu Bavaria Wörth, ASV Fußgönheim (Verbandsliga) und bis Sommer zu den Regionalliga-A-Jugendlichen des FSV Offenbach führte.