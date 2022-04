Der FV Hanhofen tritt aus dem Jugendförderverein Ganerb 12 aus, der Spielgemeinschaft mit FV Dudenhofen und ASV Harthausen. Das hat Rainer Horländer, Vorsitzender des FVH, am Mittwoch der RHEINPFALZ mitgeteilt. Ein Einschreiben an JFV-Vorsitzenden Jürgen Hook habe er am Dienstag veranlasst.

Damit endet ein eineinhalbjähriger Zwist. Zuletzt hatte Horländer per Gericht Einsicht in die Buchführung der Jahre 2012 bis 2019 des JFV Ganerb erhalten. Dies sei im Beisein Hooks geschehen. Zuletzt kritisierte Horländer Unregelmäßigkeiten bei Spielerpässen und -wechseln. Der Austritt sei nun das Ergebnis einer Vorstandssitzung der Hanhofener.

Drei Mannschaften

Horländer: „Wir möchten nichts mehr mit der Ganerb und deren Leute zu tun haben und werden nun unsere eigene Jugend machen.“ Die Möglichkeit, sich einer anderen Jugendspielgemeinschaft anzuschließen, nehme der FVH nicht wahr. 28 Kinder der Jahrgänge 2016 bis 19 trainieren laut Horländer im Verein. Nach der Sommerpause werde eine G-, F- und E-Jugend gemeldet.

Auch Hook sagte zuletzt gegenüber der RHEINPFALZ, keine Interesse mehr an einer Zusammenarbeit mit Horländers FVH zu haben.