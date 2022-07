Ergebnistechnisch gut in die Vorbereitung gestartet, machte Oberligist FV Dudenhofen zuletzt dann doch wieder seinem Ruf alle Ehre, nicht gerade der Trainingsweltmeister zu sein, so auch am Samstag bei der 0:4 (0:3)-Niederlage zuhause gegen Regionalligaaufsteiger Wormatia Worms.

„Es war einfach nicht gut“, sagte Sportlicher Leiter Florian Kober im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns.“ Worms ging durch einen Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte in Führung: „Erst ein Standard, dann haben wir nicht gut verteidigt“, berichtete Kober. Ein Freistoß mit dem Pausenpfiff brachte das 0:3.

Der Sportliche Leiter: „Worms war besser. Wir hatten keine Chance, etwas Zählbares zu holen.“ Er nannte zu viele Fehler und einfache Ballverluste. Die lange ausgefallenen Simon Bundenthal (20 Minuten) und Yannis Albrecht (30) kehrten auf den Rasen zurück. Diesen verließ Trainer Steffen Litzel mit Gelb-Rot wegen Meckerns und Notbremse vorzeitig.