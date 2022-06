Zum ersten Vorbereitungsspiel tritt Oberligist FV Dudenhofen am Mittwochabend (19.30 Uhr) beim nach dem Aufstieg noch zwei Klassen tiefer auflaufenden VfB Haßloch an. „Es geht grad so weiter wie zum Ende der vergangenen Saison“, sagt Dudenhofens Sportlicher Leiter Florian Kober im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Mannschaft fehlt

Damit meint er die Personalsituation: „Es fehlt eine ganze Mannschaft.“ Niemand könne es den Akteuren verdenken, nach der praktisch nicht vorhandenen Pause mit Spargelfest und Abschlussfahrt mal Urlaub zu nehmen, wie Malcolm Little, Marvin Sprengling und Neuzugang Daniel Schattner.

Hinzu kommen Kranke (Yannis Albrecht, Eric Häußler, Michael Bittner, Tolga Barin. „Zum Glück ist es kein Corona“, fügt der Sportliche Leiter hinzu und erwähnt auch die Langzeitverletzten Justin Neuner, Jannik Styblo, Kennet Hanner-Lopez (alle Knie) sowie die langsam einsteigenden Nico Steigleider (Bänderriss) und Simon Bundenthal (Innenband). Trainer Steffen Litzel wohnt übrigens in Haßloch.