Oberligist FV Dudenhofen ist am Mittwochabend mit 7:8 nach Elfmeterschießen am höherklassigen Schott Mainz im Pokalhalbfinale gescheitert. So ist Torwart Philipp Schilling mit seinen gehaltenen Versuchen vom Punkt ein unglücklicher Held, Tom Handrich mit seinem vergebenen Matchball und Julian Scharfenberger mit dem entscheidenden Schnitzer tragische Figuren.

Dudenhofens Trainer Steffen Litzel fand nach der Niederlage gegen Mainz nur schwer die Worte: „In der zweiten Halbzeit haben wir zuwenig aus unserer Überzahl gemacht. Da hat man den Unterschied