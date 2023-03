Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Jubel auf der einen, Frust auf der anderen Seite. Der SV Morlautern gewann am Samstag in der Oberliga mit 2:1 (1:0) beim FV Dudenhofen und feierte damit seinen zweiten Saisonerfolg. Für Dudenhofen ist das Saisonziel nun akut gefährdet – und nicht nur in dieser Hinsicht könnte die Pleite noch länger nachwirken.

In Zweikämpfen verletzten sich mit Pascal Thiede und Brajan Polarczyk zwei Dudenhofener so schwer, dass sie jeweils nicht mehr weiterspielen konnten. Es drohen längere Ausfälle