Am Mittwoch (19.30 Uhr) will Oberligist FV Dudenhofen bei Ligakonkurrent SV Morlautern ins Viertelfinale des Verbandspokals einziehen. „Klar ist der Pokal immer etwas Besonderes. Wir waren in den letzten Jahren in diesem Wettbewerb sehr erfolgreich“, weiß der Sportliche Leiter des FVD, Florian Kober.

Das letzte Aufeinandertreffen mit dem SVM liegt nicht lange zurück. In der Oberliga verlor Dudenhofen vor knapp einem Monat sein Heimspiel gegen die Mannschaft von Trainer Daniel Graf. Kober weiß, was seine Elf erwartet: „Sie werden sich in jeden Ball reinwerfen und können an einem guten Tag jeden schlagen.“

Der Dudenhöfer: „Sie haben eine aufstrebende Tendenz in den letzten Spielen und gegen eine starke Mechtersheimer Mannschaft am Wochenende erst in der letzten Minute verloren.“ Die verschärfte Personalsituation bereitet Kober Sorgen. Letzte Entscheidungen über Einsätze fallen jedoch erst am Mittwoch.

In den letzten beiden Spielen stand Cheftrainer Steffen Litzel wieder auf dem Spielberichtsbogen und war im Notfall für einen Einsatz bereit.