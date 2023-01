Elias Burkert (20, Abwehr) wechselt zur kommenden Saison von Verbandsligist FC Speyer 09 eine Klasse höher zum FV Dudenhofen. Das haben die Spargeldörfler am Dienstagmorgen mitgeteilt. Damit bediente sich der FVD einmal mehr im Fundus an Nachwuchsspielern des Nachbarn – und das vor dem Freundschaftsspiel der beiden am Samstag (14 Uhr) in Dudenhofen.