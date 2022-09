Mit einer Woche Verspätung ist auch der FV Dudenhofen in die Frauen-Verbandsliga eingestiegen, und wie: mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Gina Reichling, Luisa Knapp und Valentine Klein trafen so etwa im Halbstundentakt. Wieder traten die Dudenhöfer Personalprobleme zu Tage, das nur eine Ersatzspielerin aufbot.

Im Tor steht mittlerweile mit Laura Kerstan eine gelernte Feldspielerin. „Es war absolut verdient“, sagte Trainer Dimitris Petravakis im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir waren 90 Minuten die bessere, souveränere, unaufgeregtere Mannschaft. Ich bin absolut stolz und glücklich. Es gibt nichts Negatives.“

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht’s zum 1. FFC Ludwigshafen. Wegen der Personalprobleme hängt die Saison aber weiter am seidenen Faden. Die SG ASV Waldsee/FSV Schifferstadt startete dagegen mit einer 0:3 (0:0)-Niederlage beim SV Obersülzen II in die Landesliga. Bis in die Schlussphase hielten die Gäste aber das torlose Remis.