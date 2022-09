Frauenverbandsligist FV Dudenhofen hat die Reißleine gezogen und seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. An den ersten drei Spieltagen trat Dudenhofen zweimal aufgrund seiner eklatanten Personalmisere nicht an. Die Spielerinnen können sich jetzt einem neuen Verein anschließen.

Damit endet eine Jahrzehnte lange Tradition in Dudenhofen. Um die Nummer 1 in unserer Region kämpfen schon am Mittwoch (19.30 Uhr) eine Klasse tiefer die Gastgeberinnen von FV Hanhofen und SG ASV Harthausen/SV Weingarten.