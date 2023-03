Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit sieben Jahren trägt Kevin Schall mit Erfolg das schwarz-gelbe Trikot des Oberligisten FV Dudenhofen. Einmal erreichte er das Pokalfinale. Zweimal stieg er mit dem Team in die Oberliga auf. Am ausgezeichneten Abschneiden in der vergangenen Runde besaß der 27-Jährige als Kapitän und zuverlässiger Innenverteidiger, der sich bei Standards auch kopfballstark und torgefährlich ins Angriffsspiel einschaltete, wesentlichen Anteil.

Als dreijähriger Steppke habe er sein erstes Spiel bei den Bambini des FV Berghausen absolviert. „Nichts hat mir damals gepasst, außer den Fußballschuhen“, erzählt