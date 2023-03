Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist FV Dudenhofen tritt am Mittwoch (19.30 Uhr) bei der TuS Koblenz an. In der heimischen Spielstätte kann diese Saison kein Match mehr stattfinden.

Der FVD bringt seinen Rasen auf Vordermann. Seit letzten Montag ist eine Firma auf dem Gelände im Einsatz. Er wird vertikutiert, tiefengelocht, gedüngt, gesät und gesandet. Außerdem stehen