Sportfotograf David Schmidt plant wieder eine Charity-Aktion. Nachdem er im vergangenen Jahr mit einer Trikotversteigerung 1600 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zusammentrug, unterstützt Schmidt nun den örtlichen Fußballverein: „Wie jeden von uns, treffen auch die Sportvereine die gestiegenen Energiekosten immens.“

Weitere Ideen

Er kündigte für die nächsten Wochen mehrere Aktionen an. Die erste startet am Dienstag beim Oberliga-Heimspiel gegen den TuS Mechtersheim: Der erste FVD-Schokoladen-Adventskalender geht in den Verkauf, in limitierter Stückzahl von 40 und zu je zehn Euro. Die Türchen zeigen Szenen des FVD.

Der Sportfotograf: „Der komplette erzielte Erlös geht an den FV Dudenhofen.“