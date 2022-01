Angelo Ietro und Dirk Mollenhauer trainieren den Fußball-B-Klassisten FV Hanhofen auch in der kommenden Runde. Das hat Rainer Horländer, Vorsitzender des Vereins, der RHEINPFALZ am Donnerstagmorgen auf Anfrage mitgeteilt. Mittelfristig plane der FVH die Rückkehr in die A-Klasse, mit den Landesliga-Frauen den Einzug in die Regionalliga.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause plant Hanhofen in der Vorbereitung wieder die Sportwerbewoche mit acht Mannschaften, einem Mitternachtsturnier und einem Damenwettstreit mit sechs Teams. Der genaue Termin hängt laut Vereinschef mit dem Beginn der nächsten Runde zusammen.