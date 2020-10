Frank Drieß bleibt Trainer beim FV Heiligenstein. Der Verein aus der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel Ost, weitete die Zusammenarbeit auf die Saison 2021/22 aus. „Wir als Verein haben Vertrauen in die Arbeit von Frank und wollen schon frühzeitig ein Signal an die Mannschaft geben“, erklärte Maik Rüffel, Mitglied des Sportausschusses. Der FV Heiligenstein weist in der gerade unterbrochenen Runde zwei Siege und vier Niederlagen aus sechs Spielen auf. Das bedeutet derzeit Platz fünf in der Achtergruppe.