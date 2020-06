Kleineres Hauptspielfeld, Bundesligatore: Der FV Hanhofen macht seinen Rasen flott für kommende Aufgabe. Vorsitzender Rainer Horländer hat der RHEINPFALZ am Donnerstag Einzelheiten mitgeteilt.

Das Feld befand sich laut FVH-Chef Horländer mit einer Abmessung von 120mal 85 Metern am Maximum der vom Deutschen Fußall-Bund (DFB) erlaubten Größe. Nun nimmt der Klub an jeder Seite fünf Meter weg, stutzt das Grün demnach auf etwa 110mal 75 m.

Als Grund nannte Horländer mehr Platz zum Warmmachen hinter den Toren. Dabei sei festgestellt worden, dass die bisherigen Gehäuse doch etwas in die Jahre gekommen seien. „Wir haben dann Bundesligatore. Das ist schon das Beste vom Besten.“

Tausende Euro

Es gebe durchaus Unterschiede, was die Farbgebung in Weiß oder Silber betrifft, klärte Horländer auf. Per Lasertechnik werde zudem sichergestellt, dass sich die Kästen im Gegensatz zu bisher auch wirklich genau gegenüber befinden.

2500 Euro kosteten die Tore. Hinzu kommen je 200 Euro für die Netze, natürlich in den Vereinsfarben blau und gelb gehalten. Den Maschendrahtzaun ersetzt ein 600 Euro teures Ballfangnetz, fünf m hoch, 24 breit. Auch die Markierungsarbeiten auf dem Platz fallen dank moderner Technik nun professioneller aus.