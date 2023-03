Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich drei Spitzenspiele warten auf den Fußball-Oberligisten FV Dudenhofen in den kommenden Tagen. Trainer Steffen Litzel ist der Meinung, dass sein Team noch einen Sieg aus diesen Begegnungen braucht, um die Aufstiegsrunde zu buchen.

Für Fußball-Oberligist Dudenhofen steht kurz nach der 2:3-Niederlage am Samstag beim FV Diefflen erneut ein Duell gegen einen Verein aus dem Saarland an: An diesem Mittwoch um 19.30 Uhr empfängt