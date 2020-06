Jetzt ist’s amtlich. Nach Rücksprache mit allen zuständigen Stellen findet Sven Fischers School’s out Camp auch in der Corona-Zeit wieder in der vierten Ferienwoche von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Juli (jeweils 9 bis 15 Uhr), statt. Die Sechs- bis Zwölfjährigen trainieren auf der Anlage des FV Hanhofen. Anmeldung bis Mittwoch, 15. Juli, Whatsapp: 0160 92465664, E-Mail: info@fussball-camp.net.