Ein besonderes Aufwärmtraining vorm Auftakt zum Schools Out Camp auf dem Gelände des FV Hanhofen haben 79 Kinder eigenständig absolviert. Sie waren am Rhein unterwegs und haben den ersten Treffer mit Pinsel und Farbe erzielt.

Rheinsteine heißt der Trend, der im Moment beim Nachwuchs ganz hoch im Kurs steht. Dafür bemalen die Kleinen einen Kieselstein und legen ihn an öffentlicher Stelle aus. Max (7) lief lange am Rhein entlang, um den passenden Untergrund für sein Kunstwerk zu finden.

„Das ist ein sehr großer Stein“, sagt der Junge. Dass das Motiv etwas mit Fußball zu tun hat, klar. „Ich hab’ ein Tor und ein Fußballtrikot gemalt, genau das, was ich anhabe“, betont Max und deutet auf sein Outfit.

Alle Kinder tragen die gelben Shirts, die mit der Sonne um die Wette strahlen, am ersten Camp-Tag. Gewaltig schwitzen die 75 Jungs und vier Mädchen. Aber das nehmen sie in Kauf. „Das Camp ist cool“, versichert Alex (9). Die Übungen gefallen ihm gut, vor allem der Parcours, in dem drei Mannschaften in Wettstreit ums Hütchenschießen gehen.

Künstlerisch aktiv

Einen Rheinstein hat der Bub nicht bemalt. Der Aufruf dazu ist an ihm vorbeigegangen. Emilia (11) dagegen ist künstlerisch aktiv geworden. Sie mag Fußball, spielt beim FC Lustadt und kam durch ihren Bruder zum Schools Out Camp.

„Hier lern’ ich ziemlich viel Dribbeln. Das ist gut“, meint sie. Den notwendigen Schliff beim Zeichnen hat Emilia schon raus. Einen Fußball und ein kickendes Kind verewigte sie auf ihrem Stein.

„Die Idee kam uns während des Corona-Lockdowns, als unsere eigenen Kinder beschäftigt werden mussten“, erzählt Sven Fischer. Er rief das Camp vor zweieinhalb Jahren ins Leben. Mittlerweile hat es sich als feste Größe etabliert, und der Vater zweier Kinder merkt an: „Ich hab’ mir einige andere Camps angeschaut, und wir müssen uns definitiv nicht verstecken.“

Viel Aufwand

Viel Aufwand werde betrieben, um jedes Kind mit einem guten Gefühl das Ferientraining erleben zu lassen. Sukzessive sei das eigene Equipment angeschafft worden. Welche Dimensionen die Ausrüstung mittlerweile einnimmt, zeigt der Blick auf das Gelände. Etliche Gerätschaften für ein abwechslungsreiches Training sind verteilt.

Von Mal zu Mal wechselnd sind auch die Länderflaggen, die die einzelnen Gruppen markieren. Spieler aus rund zwölf Vereinen verteilen sich in diesen Tagen über das Areal. „Wir haben viele, die bereits mehrfach bei uns waren. Aber der Großteil ist zum ersten Mal dabei“, berichtet Fischer.

Seine Priorität liegt auf einem guten Trainerstab. Jung und engagiert sei das Team, finde den Zugang zu den Kindern und entscheide situationsgerecht über die Inhalte. Die zusätzlichen Regeln aufgrund des Coronavirus – beispielsweise die regelmäßige Desinfektion der Bälle – haben alle schnell verinnerlicht.

Sicherheit gewährleistet

„Wir haben viel kommuniziert im Vorfeld und E-Mails verfasst, um den Eltern Sicherheit zu geben“, macht Fischer deutlich. Gekocht wird vor Ort von seiner Lebensgefährtin und einer zweiten Ehrenamtlichen, die aus dem Gastrogewerbe kommt. Zwischendurch gibt’s vitaminreiches Kraftfutter und genug Flüssigkeit an der Wasserbar.

In einem Karton am Eingang sammeln sich mittlerweile zig Rheinsteine der kleinen Kicker-Künstler. Ihre Verteilung legen die Fußballer noch fest.