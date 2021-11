Speyer. Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 reiten weiter die Erfolgswelle und stehen nach einem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln auf dem zweiten Platz der Bundesligastaffel West/Südwest. Für Trainerin Celine Hauk war vor allem Torhüterin Lina Krebes spielentscheidend.

Nach dem frühen 1:0 Angelina Klopsteins (6.) war es Krebes, die in ihrem ersten Bundesligaspiel im Anschluss einen Elfmeter hielt und die eigene Mannschaft auch im weiteren Verlauf laut Hauk immer wieder rettete: „Angelina wusste erst am Samstag, dass sie zum ersten Mal ins kalte Wasser geschmissen wird und hat das wirklich klasse gemacht. Der Ausgleich hätte den Kölnerinnen wohl noch mehr Aufwind gegeben. Angesichts dessen, dass Köln das ganze Spiel viel Druck ausgeübt hat, wäre es mit einem zwischenzeitlichen 1:1 wohl schwierig für uns geworden.“

Stattdessen war es in der zweiten Hälfte dann Sarah Filpe, die in der 70. und 74. Minute nach „zwei überragenden Bällen von der eingewechselten Cora Obenson“ die Entscheidung besorgte: „Das hätten wir uns nicht zu träumen gewagt, dass wir nach neun Spielen auf Platz zwei stehen. Das ist das Ergebnis einer tollen Einstellung der Mädels und eine Momentaufnahme, die wirklich etwas Besonderes ist“, erklärte Celine Hauk nach dem Spiel. Kölns Ehrentreffer fiel in der Nachspielzeit (80.+2).