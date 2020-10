Hinter Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09 liegen vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen TSG Pfeddersheim turbulente Tage. Spekulationen um den Rücktritt von Trainer Dennis Will folgte die Installation von Eleftherios Konstantakis, um Aufgaben rund um die Mannschaft zu übernehmen. Am Sonntag fehlen etliche Stammspieler. Am schmerzlichsten vermisst der FC 09 Torjäger Julien Jubin und Innenverteidiger Kelly Botha. Kapitän Edonart Leposhtaku kehrt zurück.