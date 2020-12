Fußball-Oberligist FC Speyer 09 hat den Vertrag mit seinem Eigengewächs Nico Steigleider für die kommende Runde 2021/2022 verlängert. FC-Cheftrainer Dennis Will kommentierte dies so: „Er ist derzeit absoluter Stammspieler und identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem FC. Wir freuen uns, ihn in seiner sportlichen Entwicklung weiter begleiten zu dürfen.“