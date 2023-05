Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es war die Premiere für den FC Speyer 09 in der Oberliga. Die Partie am Sonntag beim SV Elversberg II ließ sich zwar hektisch an. Doch der Aufsteiger lenkte diese in immer ruhigere Fahrwasser. Verteidiger Kelly Botha hielt den Laden des FCS lange dicht, ehe die 1:2 (1:1)-Niederlage feststand.

Auf Kunstrasen bestach Innenverteidiger Botha, der im zweiten Jahr in Speyer spielt, besonders, kochte die jungen Angreifer des SVE ein ums andere Mal ab, stellte seinen bulligen Körper dazwischen,