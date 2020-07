Es ist so weit. Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09 bestreitet am Mittwoch (19 Uhr) beim baden-württembergischen Pendant FC Nöttingen sein erstes Testspiel. Trainer Dennis Will plant, zwei verschiedene Mannschaften über jeweils 45 Minuten einzusetzen.

Im Nachbarland gelten im Gegensatz zum Südwesten keine Beschränkungen hinsichtlich der Spielerkader. „Bis dato hatten wir keine Ausfälle“, sagte Coach Will im Gespräch mit der RHEINPFALZ: Fredy Nöbel habe noch Knöchelprobleme, der ein oder andere Mal wegen Klausuren ausgesetzt. Muskuläre Verletzungen gebe es aber keine.

Positiver Eindruck

„Sehr, sehr positiv“, umschrieb Will seinen ersten Eindruck nach sechs absolvierten Trainingseinheiten. Das athletische Niveau im Kader sei vorhanden, Laufpläne und Kraftübungen umgesetzt worden: „Die Fußballbelastung ist natürlich eine andere als Laufen.“ Nach fünf Monaten ohne Kicken laufe noch nicht alles rund.