Nie vergessen: Es war ein zwei Klassen tiefer spielender Landesligist, und dennoch hat der FC Speyer 09 am Donnerstagabend im Sportpark den Test 6:1 (1:0) gegen FSV Schifferstadt gewonnen. Konkurrent FV Dudenhofen unterlag den Dreizehnern noch vor wenigen Wochen.

„Es war wichtig, dass wir jetzt Aktivität gezeigt haben“, sagte Speyers Trainer Thomas Heuß über die erfüllte Vorgabe. Daniel Schattner brachten den FC 09 nach einer Viertelstunde in Führung.

Wilde Minuten

In der wilden Anfangsphase der zweiten Hälfte stand Ibrahim Karakus’ verunglückter Kopfball in die eigene Gefahrenzone am Ende einer Fehlerkette zum 1:1. Mit dem 4:1 machte er das Missgeschick wett (79.).

Dazwischen trafen Max Lichti (58.) und Julien Jubin per Doppelschlag. In der Schlussphase erhöhten Georgios Goulas und Gastspieler Timo Bosselman (SG Kirchheim). „Er ist ein linker Flügel“, erklärte Coach Heuß: „Er macht einen ordentlichen Eindruck.“