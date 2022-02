Oberligist TuS Mechtersheim hat am Samstagnachmittag seine Siegesserie in der Vorbereitung auf fünf gestellt und auch auf Kunstrasen bei Konkurrent FC Speyer 09 3:1 (1:0) gewonnen: „Es war ein gutes, faires Spiel“, sagte Römerbergs Teammanager Heiko Magin im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Wir haben gut gearbeitet.“

Entspannte Personallage

Trainer Ralf Gimmy sei’s gegen seinen Ex-Verein zufrieden gewesen, gewährte einen freien Montag. Tim Janke erzielte nach einer Viertelstunde seinen Premierentreffer für den TuS. Mert Özkaya erhöhte zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz nach der Pause auf 2:0.

Valentino Zuch (52.) verkürzte, stellte sich also schon mal bei seinen neuen Kameraden ab Sommer vor. Dana Kader (88.) sorgte für den alten Abstand. Das Wichtigste: Die Mechtersheimer Personalsituation entspannt sich. So tauschte Coach Gimmy in der 67. Minute bis auf Anes Klicic komplett durch. Im Tor kam Marco Grimm für Maxime Klein.