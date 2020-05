Der FC Speyer 09 II steigt in die Bezirksliga auf. ASV Waldsee und ASV Speyer schaffen es von der C- in die B-Klasse. Absteiger gibt es keine. Dies sieht der Präsidiumsbeschluss des Südwestdeutschen Fußballverbandes vor, der aber noch der Zustimmung durch die Mitgliedsvereine bedarf, um die wegen der Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielte Saison abzuwickeln.

Der FC Speyer 09 II ist demnach wie alle Mannschaften denen die Chance auf Aufstiegsspiele entgeht, zum Einzug in die nächst höhere Klasse berechtigt. Waldsee führte das Tableau ohnehin an.

Glückspilz ASV

Der ASV Speyer profitiert als Dritter von der vom Verband angewandten Quotientenregelung und zieht noch am SV Freisbach vorbei. Leidtragende sind unterem TuS Mechtersheim II (A-Klasse) sowie TSV Lingenfeld (B), die noch aussichtsreich im Rennen lagen.

Zudem profitieren Phönix Schifferstadt, dass mit dem Speyerer Spielleiter Gerd Fischer in die Verbandsliga darf sowie Ortsrivale FSV, das der Ex-Dudenhofener Christoph Mehrl in die Landesliga brachte. Der langjährige Speyerer Steven Kruse geht als Coach des SV Weingarten in die A-Klasse. FV Heiligenstein, ASV Harthauen (beide A) sowie Berghausen II (B) sind demnach dem Abstiegsgespenst entkommen.

Offen ist weiterhin, ob der FC Speyer 09 I nächste Runde in der Oberliga bestreitet. Für diese steht noch die Entscheidung des Regionalverbands aus. Kreisvorsitzender Klaus Karl (Weingarten) fordert die Mitglieder zur Abstimmung auf und denkt, dass die Mehrheit den Beschluss unterstützt.