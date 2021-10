Süd-B-Klassist TSV Lingenfeld hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut, am Dienstagabend beim FC Lustadt II mit 2:0 (0:0) gewonnen und damit die jüngsten beiden Unentschieden vergessen gemacht. Schon in der ersten Hälfte verzeichnete Lingenfeld ein Chancenplus. Noch standen Pfosten und Latte im Wege.

Nach Wiederanpfiff nahm die Intensität zu. Marco Lechnauer, Verstärkung aus der C-Klasse-Elf, brach mit seinem 1:0 nach einer Stunde den Bann. Doch auch Lustadt litt unter Personalmangel. Torjäger Michael Grill machte den Deckel drauf (75.).