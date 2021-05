Der FC Speyer 09 plant die sofortige Rückkehr in den Frauenfußball. Nach der Abmeldung der einstigen Regionalligamannschaft 2019, aufgebaut von Trainerin Elke Stoll-Stumpf und sogar Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga bestreitend, treten seit ein paar Jahren die B-Juniorinnen ohne Perspektive in der Bundesliga an.

„Die bei uns sehr gut ausgebildeten Spielerinnen fühlen sich nicht nur sportlich sehr wohl. Auch in dem gesamten Umfeld fühlen sich die Mädchen beim FC 09 prima aufgehoben“, sagt Sportvorstand Matthias Richter.

Legten die Speyerer damals das Kapitel Frauenfußball eigentlich ad acta, erfolgte nun der Sinneswandel, sich wieder verstärkt um die Zukunft und die Weiterentwicklung der Jugendlichen zu kümmern. Richter: „Viele unserer Mädchen haben den Wunsch geäußert, gerne beim FC Speyer 09 bleiben zu wollen.“ Gesucht: ein Trainer.