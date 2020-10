„Dennis Will bleibt unser Trainer.“ Mit diesen Worten wies Sportvorstand Matthias Richter von Oberligist FC Speyer 09 am Montag gegen 22 Uhr im Gespräch mit der RHEINPFALZ eine Meldung in den sozialen Medien zurück, dass das gesamte Trainerteam zurückgetreten sei.

Richter tat dies nach Rücksprache mit seinem Coach. Dieser werde es auch dem Team erklären. Er sagte, dass der entsprechende Post nach seinem Einwirken nach wenigen Minuten wieder aus dem Netz genommen worden sei. Die Speyerer seien zufrieden mit ihrem Trainer.

Richter zeigte sich angetan von Wills Philosophie, mit schnellem Passspiel in den Strafraum zu gelangen. Sicher gebe es noch verbesserungswürdige Dinge im Umfeld.