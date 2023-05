Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit so vielen leichten Fehlern, wie sie der FC Speyer 09 bei seinem 3:5 (1:3) gegen den SV Röchling Völklingen am Sonntag im Sportpark fabrizierte, war einfach nichts zu holen. Immerhin bewies die Mannschaft von Trainer Dennis Will nach deutlichem Rückstand Moral.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren und zu viele Fehler gemacht“, gab Will dann nach dem Match auch zu Protokoll und bemängelte zu wenig Aggressivität und die Harmlosigkeit