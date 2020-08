Oberligist FC Speyer 09 hat am Mittwochabend seinen Test beim tieferklassigen Germania Friedrichstal 1:2 (0:0) verloren. „Wir haben es nicht geschafft, unsere vielen hundertprozentigen Chancen in der ersten Halbzeit zu nutzen“, sagte Trainer Dennis Will der RHEINPFALZ: „Wir hätten drei, vier, fünf zu null führen können.“

Einmal stand der Pfosten im Weg. „So ist Fußball“, kommentierte Coach Will, was danach geschah: Einmal stimmte die Konterabsicherung nicht. Einmal passte es beim Standard nicht: „Dann steht es 2:0, und keiner weiß warum.“ Meridon Haxhija verkürzte noch, wieder ein neuer Torschütze.

Gier fehlt

Im letzten Drittel und in der Box habe Speyer einfach die Gier, die Entschlossenheit gefehlt. Dennoch sprach er von einem sehr ordentlichen Auftritt: „Vom Ballvortrag und Ballbesitz her war es eines unserer besten Spiele.“

Am Sonntag (15 Uhr) kommt Hessen-Pendant FC Erlenbach trotz nach wie vor geschlossener Duschen in den Sportpark: „Ich gehe davon aus, dass das bis Saisonbeginn so bleibt“, meinte Will.