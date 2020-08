Enttäuschung klang in der Stimme mit, als Trainer Dennis Will von Oberligist FC Speyer 09 am Sonntagnachmittag von der 0:1 (0:1)-Niederlage beim tieferklassigen FC Zuzenhausen berichtete.

„Wir waren schon besser drauf“, sagte Coach Will im Gespräch mit der RHEINPFALZ.: „Es war von allen nicht das Optimale. Zwei Versuche haben wir noch“ – den nächsten am Mittwoch (19.30 Uhr) bei Verbandsligist SV Langensteinbach.

Dann fehlt weiter Torwart Aaron Streib, langwierige Knieverletzung nicht ausgeschlossen. Um die Nummer 1 kämpfen Ugur Tayar, der am Sonntag auflief, und Marvin Gebhard, der dies am Mittwoch tut.

Steigleider Kapitän

Auch wenn Will von einem Gerüst im Kopf für den Auftakt sprach, wollte er angesichts der jüngsten Leistung keine Namen nennen. In den nächsten Tagen werde auch die Kapitänsfrage beantwortet. Beim FCZ trug Nico Steigleider, ein weiterer Vertreter der etablierten Fraktion, die Binde.

Mitte der ersten Hälfte brach ein Sonntagsschuss in den Winkel nach gewonnenem zweiten Ball – so Will – den Seinen das Genick: „Es war kein Spiel, das mit gefallen hat. Es war in allen Belangen viel zu wenig.“

Gegen den auch nicht gerade überragenden Widersacher zählte der Trainer zwar auch zwei, drei Abschlüsse, aber eben nichts Hundertprozentiges.