Oberligist FC Speyer 09 und Trainer Dennis Will (34) haben sich getrennt. Das teilten die Speyerer am Samstagnachmittag mit. Als Grund gab der FC 09 eine strategische Anpassung infolge der Corona-Pandemie und seiner wirtschaftlichen, sportlichen sowie gesellschaftlichen Auswirkungen an.

Will übernahm die junge, unerfahrene Mannschaft zu Saisonbeginn, feierte einige Achtungserfolge, steckte zuletzt mit dem Team aber im Abstiegskampf. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Im Dezember verkündete der Club noch, die Zusammenarbeit mit Will in der nächsten Runde fortzusetzen.