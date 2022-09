Der FC Speyer 09 steigt am Mittwoch (19.30 Uhr) beim schlechter gestarteten Verbandsligakonkurrenten ASV Fußgönheim in den Südwestpokal ein. Trainer Fabian Eck kündigte im Gespräch mit unserer Zeitung gezwungenermaßen etwas Rotation an.

„Aufgrund unserer Personallage, ich kann in einer englischen Woche nicht dieselben Jungs dreimal 90 Minuten bringen“, erklärte Eck. Onur Yildirim verletzte sich gegen Steinbach. Eine Untersuchung am Mittwoch soll klären, ob es das Kreuzband oder den Meniskus betrifft: „Wir sind von sehr schweren Verletzungen gebeutelt.“

A-Junioren wichtig

Coach Eck kündigte eine Pause für Kapitän Selim Avci und Angreifer Bruno Ferreira Da Cruz an. Andere drängten sich aufgrund der Trainingsleistungen auf. „Einige haben auch gesagt, dass sie platt sind.“ Er wolle die Rotation aber nicht ausufern lassen. Auch mit A-Junioren-Trainer Stefan Feininger sucht er noch mal den Austausch. Zuletzt debütierte Gianluca Giannetta oben.