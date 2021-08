Oberligist FC Speyer 09 und Trainer Dennis Will (34) haben sich getrennt. Das teilten die Speyerer am Samstagnachmittag mit. Als Grund gab der FC 09 eine strategische Neuausrichtung infolge der Corona-Pandemie und seiner wirtschaftlichen, sportlichen sowie gesellschaftlichen Auswirkungen an.

Das bedeute selbstverständlich nicht, dass der Verein seine Mannschaft aus der Oberliga zurückziehe; „Es hat einfach nicht so gepasst, wie es passen soll“, sagte FC-09-Sportvorstand Matthias Richter auf Anfrage im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Er räumte ein, dass der Zeitpunkt für eine solche Entscheidung nie der richtige sei. Spieler hätten unter Mitwirkung von Will ihre Zusage für die kommende Runde unter anderen Voraussetzungen gegeben.

Auf der anderen Seite sei der Entschluss nun mindestens acht Wochen vor Trainingsbeginn gefallen: „Damit rechne ich aber nicht wirklich“, meinte Richter. Jetzt bestehe noch die Chance, Schwung in die Angelegenheit zu bringen.

Schwer war’s

„Nach intensiven internen Gesprächen wurde am Ende der Entschluss gefasst, zukünftig getrennte sportliche Wege zu gehen“, informierte Richter. Dem Vorstand sei die Entscheidung nicht leichtgefallen, verlautete es in einer Presseinformation.

Er sei jedoch von seiner Entscheidung der Neuausrichtung und dessen Erfolg fest überzeugt: „Sicher hätte der Verein mit ihm in der abgebrochenen Saison auch sportlich den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft.“

Will übernahm die junge, unerfahrene Mannschaft zu Saisonbeginn, feierte einige Achtungserfolge, steckte zuletzt mit dem Team aber im Abstiegskampf. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Richter: „Wir wollen innerhalb der nächsten 14 Tage einen präsentieren.“

Höchstens Drei

Er schloss eine interne Lösung wie Eleftherios Konstantakis, Inhaber der A-Lizenz, aus. Maximal drei Kandidaten befinden sich in der engeren Auswahl. Der Teammanager informierte die Mannschaft am Samstagmorgen in einer Videositzung und kündigte Gespräche mit den Akteuren an.

Will habe sich verabschiedet. „Ich gehe davon aus, dass ein großer Teil bleibt“, teilte Richter mit. Bis Ende Mai soll Klarheit herrschen. Im Dezember verkündete der Club noch, die Zusammenarbeit mit Will in der nächsten Runde fortzusetzen. Der Sportvorstand betonte, dass damals bereitsvereinbart worden sei, sich im April nochmals zusammenzusetzen.

Mit Will verlässt sein Assistent Benjamin Glump den Verein. „Aktuell möchte ich mich noch nicht äußern“, beantwortete der Ex-Coach eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung. Parallel verkündeten die Domstädter eine weitere wichtige Personalie.

Nummer eins

„Weniger mit Corona, sondern mehr mit Fleiß und guter Arbeit hat die Anpfiff-ins-Leben-Abberufung von Jugendkoordinator Sebastian Ebeling zu tun“, unterrichtete der FC 09. Ebeling machte in den vergangenen zehn Jahren die Speyerer entscheidend mit zu dem, was sie heute sind: die Nummer eins der Region.

Der Verein Anpfiff ins Leben kümmert sich um eine ganzheitliche Ausbildung in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales. Im Sportpark schießt ein etablierter B-Juniorinnen-Bundesligist Tore. Ein A-Jugend-Regionalligist schielt Richtung Bundesliga. Die Altersklasse C läuft in Deutschlands höchster Spielklasse auf.

Die D ist ein dauerhafter Verbandsligist der ersten Stunde. Mittlerweile kicken gar zwei zweite Mannschaften auf diesem Niveau. Jule Brand schaffte den Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft. Tino Kaufmann besucht das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen.

Neuer Job

Nun gibt Ebeling seine Aufgabe am Speyerer Jugendförderzentrum, dessen offizielle Einweihung nur noch auf die Vereinbarung mit Corona wartet, ab, und wechselt in die Hauptgeschäftsstelle von Anpfiff ins Leben nach Walldorf.

Dort übernimmt der frisch gebackene Familienvater mit Zuhause im Westen der Stadt die Projektleitung des neu geschaffenen Bereichs Anpfiff Vereinsberatung. Darüber informierte Anpfiff ins Leben in der vergangenen Woche die Speyerer. Die Nachfolge geschehe in Abstimmung beider Seiten. Ebeling bot weitere ehrenamtliche Mitarbeit an.

Richter: „Mit seiner hohen Fachkompetenz im Bereich Sport wird er die Zusammenarbeit zwischen dem Jugendförderzentrum und dem Hauptverein weiter vorantreiben.“ Ebeling habe mit seinem Engagement die Entwicklung des Vereins richtungsweisend geprägt.

RHEINPFALZ-Kommentar

Nein, die Zusammenarbeit zwischen dem jungen Trainer Dennis Will (34) und Fußball-Oberligist FC Speyer 09 stand von Beginn an unter keinem guten Stern.

Völlig überraschend und ohne Not machte der Vereinsvorstand vor über einem Jahr publik, dass eine Entscheidung über die Nachfolge von Ralf Gimmy zwischen dessen Assistenten Andreas Backmann und A-Junioren-Coach Will fällt.

Gimmy hatte seinen Rückzug nach der Saison 2019/20 angekündigt und ging nach der abgebrochenen Runde als Oberliga-Aufsteiger. Trainerwelten prallten aufeinander. Dort die alten Recken um den erfolgsverwöhnten Gimmy und dessen Assistenten Backmann sowie Andreas Holdermann.

Dort der aufstrebende Will ohne die ganz große eigene aktive Laufbahn, mit dem Sprech und Selbstbewusstsein einer neuen Trainer-Generation, aber mit tabellarisch ablesbarer grandioser Arbeit bei den FC-09-A-Junioren.

Schon bald sich organisatorisch vom Verein im Stich gelassen gefühlt, gipfelten die menschlichen Probleme in Rücktrittsandrohungen Wills. Beide Seiten rauften sich zusammen, bewahrten nach außen den Überblick, bis es nicht mehr ging.

Will sollte seinen Weg als Trainer woanders weitergehen und auch Speyer seinen Platz auf der Oberliga-Landkarte einnehmen. Die Basis hat auch Will gelegt.