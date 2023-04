Dennis Will trainiert nach Informationen unserer Zeitung in der nächsten Saison die Unter-19-Jährigen des 1. FC Kaiserslautern. Will betreute einst die Regionalliga-A-Jugend des Fußballclubs Speyer 09 und die Oberligaauswahl des Vereins.

Nicola Karl, 26-jähriger Speyerer Student der Sportökonomie und Co-Trainer der U19 im Sportpark Fröhnerhof des 1. FCK, tritt am Sonntag, 7. Mai, zum Regionalliga-Spiel in der Domstadt an.

Bundesligachance

Sein Team führt nach 18 gewonnenen Begegnungen und einem Unentschieden die Tabelle der Südwest-Liga, hat die Chance zum Aufstieg in die A-Jugend-Bundesliga. In der kommenden Saison wechselt Karl als Assistent mit Ex-Profi Alexander Bugera in die zweite FCK-Mannschaft in die Oberliga.

Im FCK-Sportpark tätig ist auch ein anderer Speyerer. Maurizio De Vico trainiert dort die U16.