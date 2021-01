Die TSG Deidesheim, Tabellenführer der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt Staffel West, hat für die neue Saison Ilias Hatoupis (18) von A-Junioren-Regionalligist FC Speyer 09 verpflichtet. Das hat der Verein von der Weinstraße mitgeteilt.

Der gebürtige Neustadter Hatoupis spielte auch schon beim 1. FC 08 Haßloch (2013 bis 2015), SV Phönix Schifferstadt (2015/2016) und FSV Mainz 05 (2016 - 2019), für den er als bisherigen Höhepunkt seiner Karriere unter anderem zu 16 Einsätzen in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest kam.

In dieser Runde kam er in allen sieben Partien zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Rudolf Benkler, Sportlicher Leiter der Deidesheimer, und auch schon Trainer bei den A-Junioren des JFV Ganerb, stellte den Kontakt her.