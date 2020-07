Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09 fängt am Montag (19 Uhr) mit der Vorbereitung an. Das hat der neue Trainer Dennis Will der RHEINPFALZ mitgeteilt. Mindestens zehn Testspiele setzt er bis zu einem für Sonntag, 6. September, anberaumten Saisonstart an.

Los geht’s am Samstag, 25. Juli (15.30 Uhr) gegen die eigenen Regionalliga-A-Junioren. Weitere Partien: Mittwoch, 29. Juli (19), bei FC Nöttingen (Oberliga), Samstag, 1. August (17), gegen ASV Fußgönheim (Verbandsliga), Freitag, 7. August (20), bei TSV Mainz (Regionalliga), Samstag, 8. August (17), bei VfB Ginsheim (Oberliga), Dienstag, 11. August (19), in Weiher gegen SV Sandhausen II, Mittwoch, 19. August (19), bei VfB Friedrichstal (Verbandsliga), Samstag, 22. August, gegen SV Waldalgesheim oder FC Erlensee (beides Oberliga), Mittwoch, 26. August (19.30), bei FV Zuzenhausen (Verbandsliga), Samstag, 29. August, gegen Olympia Kirrlach (Verbandsliga).

In Überlegung ist noch ein Trainingslager mit einem weiteren Match von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. August.