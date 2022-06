Der Fußballclub Speyer 09 hat am Samstag einen weiteren herausragenden Erfolg im Jugendbereich gefeiert. Im Verbandspokalfinale von Morlautern besiegte Speyer bei den D-Junioren Verbandsligakonkurrent TSG Bretzenheim 3:1 (1:0). Gionathan Ben Arcuri brachte den FC 09 ganz schnell in Führung und erneut in der zweiten Hälfte.

Philipp Yefouo besorgte Sekunden später den Doppelschlag zum Endstand.